Інформація щодо ціни Photon (PHOTON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,282983 $ 0,282983 $ 0,282983 Мін. за 24 год $ 0,352669 $ 0,352669 $ 0,352669 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,282983$ 0,282983 $ 0,282983 Макс. за 24 год $ 0,352669$ 0,352669 $ 0,352669 Рекордний максимум $ 0,679355$ 0,679355 $ 0,679355 Найнижча ціна $ 0,03011794$ 0,03011794 $ 0,03011794 Зміна ціни (за 1 год) -0,57% Зміна ціни (1 дн.) +6,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,64%

Актуальна ціна Photon (PHOTON) становить $0,301977. За останні 24 години PHOTON торгувався між мінімумом у $ 0,282983 і максимумом у $ 0,352669, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHOTON становить $ 0,679355, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03011794.

Що стосується короткострокових результатів, то PHOTON змінився на -0,57% за останню годину, +6,71% за 24 години та на +9,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Photon (PHOTON)

Ринкова капіталізація $ 542,26K$ 542,26K $ 542,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,71M$ 2,71M $ 2,71M Циркуляційне постачання 1,79M 1,79M 1,79M Загальна пропозиція 8 967 492,0 8 967 492,0 8 967 492,0

Поточна ринкова капіталізація Photon — $ 542,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHOTON — 1,79M, зі загальною пропозицією 8967492.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,71M.