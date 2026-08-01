Сьогоднішня ціна Perry

Поточна ціна Perry (PERRY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PERRY до USD становить $ 0 за PERRY.

Perry наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 105 562, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PERRY. Протягом останніх 24 годин PERRY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01783987, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PERRY змінився на -- за останню годину та на +4,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,37.

Ринкова інформація щодо Perry (PERRY)

Ринкова капіталізація $ 105,56K$ 105,56K $ 105,56K Обсяг (за 24 год) $ 4,37$ 4,37 $ 4,37 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 105,56K$ 105,56K $ 105,56K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Perry — $ 105,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,37. Циркуляційна пропозиція PERRY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 105,56K.