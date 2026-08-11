Сьогоднішня ціна PepeFork

Поточна ціна PepeFork (PORK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PORK до USD становить $ 0 за PORK.

PepeFork наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 026 681, з циркуляційною пропозицією у 330,43T PORK. Протягом останніх 24 годин PORK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PORK змінився на -0,40% за останню годину та на +45,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PepeFork (PORK)

Ринкова капіталізація $ 6,03M$ 6,03M $ 6,03M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,03M$ 6,03M $ 6,03M Циркуляційне постачання 330,43T 330,43T 330,43T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PepeFork — $ 6,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PORK — 330,43T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,03M.