Ціна Patton (PATTON)
Поточна ціна Patton (PATTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PATTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Patton:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.80K USD
- зміна ціни Patton протягом дня — +7.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Patton до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Patton до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Patton до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Patton до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.31%
|30 днів
|$ 0
|-7.75%
|60 днів
|$ 0
|-23.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Patton: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.40%
+7.31%
+11.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Patton ($PATTON): the new ERC meme token inspired by Donald Trump's first-ever dog, Patton. With zero tax, a burned liquidity pool, and a renounced contract, $PATTON is 100% community-driven. It's designed to bring together enthusiasts who believe in the power of decentralized collaboration. Get on board with this lighthearted, meme-inspired project that’s all about fun and community!
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