Сьогоднішня ціна OTCfi

Поточна ціна OTCfi (OTCFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OTCFI до USD становить $ 0 за OTCFI.

OTCfi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 371,296, з циркуляційною пропозицією у 976.93M OTCFI. Протягом останніх 24 годин OTCFI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00335719, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OTCFI змінився на -- за останню годину та на +7.07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.15.

Ринкова інформація щодо OTCfi (OTCFI)

Ринкова капіталізація $ 371.30K$ 371.30K $ 371.30K Обсяг (за 24 год) $ 12.15$ 12.15 $ 12.15 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 371.30K$ 371.30K $ 371.30K Циркуляційне постачання 976.93M 976.93M 976.93M Загальна пропозиція 976,929,060.199534 976,929,060.199534 976,929,060.199534

Поточна ринкова капіталізація OTCfi — $ 371.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.15. Циркуляційна пропозиція OTCFI — 976.93M, зі загальною пропозицією 976929060.199534. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 371.30K.