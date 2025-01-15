Ціна OSOL (OSOL)
Поточна ціна OSOL (OSOL) сьогодні становить 0.02827856 USD з ринковою капіталізацією $ 28.14M USD. Ціна OSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OSOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.48K USD
- зміна ціни OSOL протягом дня — +16.48%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OSOL до USD становила $ +0.00400009.
За останні 30 днів зміна ціни OSOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OSOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OSOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00400009
|+16.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OSOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
+16.48%
-15.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.
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