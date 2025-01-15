Сьогоднішня ціна OSOL (OSOL)

Поточна ціна OSOL (OSOL) сьогодні становить 0.02827856 USD з ринковою капіталізацією $ 28.14M USD. Ціна OSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OSOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.48K USD

- зміна ціни OSOL протягом дня — +16.48%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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