Сьогоднішня ціна Origin Sonic (OS)

Поточна ціна Origin Sonic (OS) сьогодні становить 0.463606 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна OS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Origin Sonic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.18K USD

- зміна ціни Origin Sonic протягом дня — -4.34%

- циркуляційна пропозиція – 2.68M USD

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