Ціна Origin Dollar (OUSD)
Поточна ціна Origin Dollar (OUSD) сьогодні становить 0.998627 USD з ринковою капіталізацією $ 6.51M USD. Ціна OUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Origin Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.75K USD
- зміна ціни Origin Dollar протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 6.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Origin Dollar до USD становила $ -0.0009420669049333.
За останні 30 днів зміна ціни Origin Dollar до USD становила $ -0.0015572589.
За останні 60 днів зміна ціни Origin Dollar до USD становила $ -0.0008212708.
За останні 90 днів зміна ціни Origin Dollar до USD становила $ -0.0003485253101293.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0009420669049333
|-0.09%
|30 днів
|$ -0.0015572589
|-0.15%
|60 днів
|$ -0.0008212708
|-0.08%
|90 днів
|$ -0.0003485253101293
|-0.03%
Останній аналіз цін Origin Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-0.09%
+0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).
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