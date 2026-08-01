Сьогоднішня ціна OREX

Поточна ціна OREX (ORX) сьогодні становить $ 0.00904642, зі зміною 0.49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORX до USD становить $ 0.00904642 за ORX.

OREX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 96,738, з циркуляційною пропозицією у 10.69M ORX. Протягом останніх 24 годин ORX торгувався між $ 0.00896662 (мінімум) та $ 0.00917341 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.101911, тоді як історичний мінімум — $ 0.00799231.

У короткостроковій динаміці ORX змінився на -1.07% за останню годину та на +0.90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15.66K.

Ринкова інформація щодо OREX (ORX)

Ринкова капіталізація $ 96.74K$ 96.74K $ 96.74K Обсяг (за 24 год) $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 452.32K$ 452.32K $ 452.32K Циркуляційне постачання 10.69M 10.69M 10.69M Загальна пропозиція 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація OREX — $ 96.74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15.66K. Циркуляційна пропозиція ORX — 10.69M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 452.32K.