Сьогоднішня ціна Ore (ORE)

Поточна ціна Ore (ORE) сьогодні становить 94.45 USD з ринковою капіталізацією $ 14.67M USD. Ціна ORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ore:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 389.04K USD

- зміна ціни Ore протягом дня — +4.51%

- циркуляційна пропозиція – 155.27K USD

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