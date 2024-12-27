Сьогоднішня ціна OpSec (OPSEC)

Поточна ціна OpSec (OPSEC) сьогодні становить 0.115169 USD з ринковою капіталізацією $ 11.02M USD. Ціна OPSEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpSec:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.43K USD

- зміна ціни OpSec протягом дня — +7.44%

- циркуляційна пропозиція – 95.61M USD

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