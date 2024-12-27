Ціна OpSec (OPSEC)
Поточна ціна OpSec (OPSEC) сьогодні становить 0.115169 USD з ринковою капіталізацією $ 11.02M USD. Ціна OPSEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpSec:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.43K USD
- зміна ціни OpSec протягом дня — +7.44%
- циркуляційна пропозиція – 95.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpSec до USD становила $ +0.00797098.
За останні 30 днів зміна ціни OpSec до USD становила $ -0.0505729652.
За останні 60 днів зміна ціни OpSec до USD становила $ +0.6153667740.
За останні 90 днів зміна ціни OpSec до USD становила $ +0.06472055895210912.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00797098
|+7.44%
|30 днів
|$ -0.0505729652
|-43.91%
|60 днів
|$ +0.6153667740
|+534.32%
|90 днів
|$ +0.06472055895210912
|+128.29%
Останній аналіз цін OpSec: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.90%
+7.44%
-11.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.
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