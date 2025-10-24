Інформація щодо ціни OneRing (RING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00763083 $ 0,00763083 $ 0,00763083 Мін. за 24 год $ 0,00802286 $ 0,00802286 $ 0,00802286 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00763083$ 0,00763083 $ 0,00763083 Макс. за 24 год $ 0,00802286$ 0,00802286 $ 0,00802286 Рекордний максимум $ 4,81$ 4,81 $ 4,81 Найнижча ціна $ 0,00215211$ 0,00215211 $ 0,00215211 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) +3,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67%

Актуальна ціна OneRing (RING) становить $0,00797182. За останні 24 години RING торгувався між мінімумом у $ 0,00763083 і максимумом у $ 0,00802286, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RING становить $ 4,81, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00215211.

Що стосується короткострокових результатів, то RING змінився на +0,21% за останню годину, +3,49% за 24 години та на -1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OneRing (RING)

Ринкова капіталізація $ 54,22K$ 54,22K $ 54,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 755,05K$ 755,05K $ 755,05K Циркуляційне постачання 6,80M 6,80M 6,80M Загальна пропозиція 94 753 393,0 94 753 393,0 94 753 393,0

Поточна ринкова капіталізація OneRing — $ 54,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RING — 6,80M, зі загальною пропозицією 94753393.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 755,05K.