Сьогоднішня ціна Omron (SN2)

Поточна ціна Omron (SN2) сьогодні становить 3.47 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42M USD. Ціна SN2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Omron:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Omron протягом дня — +1.22%

- циркуляційна пропозиція – 1.27M USD

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