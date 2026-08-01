Сьогоднішня ціна ok

Поточна ціна ok (OK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OK до USD становить $ 0 за OK.

ok наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 120,068, з циркуляційною пропозицією у 999.89M OK. Протягом останніх 24 годин OK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00128426, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OK змінився на -2.64% за останню годину та на -9.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14.94K.

Ринкова інформація щодо ok (OK)

Ринкова капіталізація $ 120.07K$ 120.07K $ 120.07K Обсяг (за 24 год) $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 120.07K$ 120.07K $ 120.07K Циркуляційне постачання 999.89M 999.89M 999.89M Загальна пропозиція 999,889,814.234563 999,889,814.234563 999,889,814.234563

Поточна ринкова капіталізація ok — $ 120.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14.94K. Циркуляційна пропозиція OK — 999.89M, зі загальною пропозицією 999889814.234563. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 120.07K.