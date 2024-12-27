Сьогоднішня ціна Ocean Protocol (OCEAN)

Поточна ціна Ocean Protocol (OCEAN) сьогодні становить 0.586922 USD з ринковою капіталізацією $ 129.98M USD. Ціна OCEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ocean Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD

- зміна ціни Ocean Protocol протягом дня — +5.85%

- циркуляційна пропозиція – 220.46M USD

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