Ціна Ocean Protocol (OCEAN)
Поточна ціна Ocean Protocol (OCEAN) сьогодні становить 0.586922 USD з ринковою капіталізацією $ 129.98M USD. Ціна OCEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ocean Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD
- зміна ціни Ocean Protocol протягом дня — +5.85%
- циркуляційна пропозиція – 220.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ocean Protocol до USD становила $ +0.03243556.
За останні 30 днів зміна ціни Ocean Protocol до USD становила $ -0.0300597971.
За останні 60 днів зміна ціни Ocean Protocol до USD становила $ +0.0494959539.
За останні 90 днів зміна ціни Ocean Protocol до USD становила $ -0.1057282357713953.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03243556
|+5.85%
|30 днів
|$ -0.0300597971
|-5.12%
|60 днів
|$ +0.0494959539
|+8.43%
|90 днів
|$ -0.1057282357713953
|-15.26%
Останній аналіз цін Ocean Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.17%
+5.85%
+7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ocean Protocol is an ecosystem for sharing data and associated services. It provides a tokenized service layer that exposes data, storage, compute and algorithms for consumption with a set of deterministic proofs on availability and integrity that serve as verifiable service agreements. There is staking on services to signal quality, reputation and ward against Sybil Attacks. Ocean helps to unlock data, particularly for AI. It is designed for scale and uses blockchain technology that allows data to be shared and sold in a safe, secure and transparent manner. The Ocean Protocol is an ecosystem composed of data assets and services, where assets are represented by data and algorithms, and services are represented by integration, processing and persistence mechanisms. Ocean Protocol facilitates discovery by storing and promoting metadata, linking assets and services, and provides a licensing framework that has toolsets for pricing. A multitude of data marketplaces can hook into Ocean Protocol to provide “last mile” services to connect data providers and consumers. Ocean Protocol is designed so that data owners cannot be locked-in to any single marketplace. The data owner controls each dataset.
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