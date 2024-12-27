Ціна Observer (OBSR)
Поточна ціна Observer (OBSR) сьогодні становить 0.00184072 USD з ринковою капіталізацією $ 11.27M USD. Ціна OBSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Observer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.36K USD
- зміна ціни Observer протягом дня — +3.31%
- циркуляційна пропозиція – 6.11B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Observer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Observer до USD становила $ -0.0001811349.
За останні 60 днів зміна ціни Observer до USD становила $ +0.0006293022.
За останні 90 днів зміна ціни Observer до USD становила $ +0.0003877792702111203.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.31%
|30 днів
|$ -0.0001811349
|-9.84%
|60 днів
|$ +0.0006293022
|+34.19%
|90 днів
|$ +0.0003877792702111203
|+26.69%
Останній аналіз цін Observer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+3.31%
+98.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.
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