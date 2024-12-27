Сьогоднішня ціна Observer (OBSR)

Поточна ціна Observer (OBSR) сьогодні становить 0.00184072 USD з ринковою капіталізацією $ 11.27M USD. Ціна OBSR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Observer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.36K USD

- зміна ціни Observer протягом дня — +3.31%

- циркуляційна пропозиція – 6.11B USD

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