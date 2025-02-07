Сьогоднішня ціна Obortech (OBOT)

Поточна ціна Obortech (OBOT) сьогодні становить 0.01078546 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна OBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Obortech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.24K USD

- зміна ціни Obortech протягом дня — -2.65%

- циркуляційна пропозиція – 197.50M USD

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