Ціна Obortech (OBOT)
Поточна ціна Obortech (OBOT) сьогодні становить 0.01078546 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна OBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Obortech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.24K USD
- зміна ціни Obortech протягом дня — -2.65%
- циркуляційна пропозиція – 197.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Obortech до USD становила $ -0.00029439157416751.
За останні 30 днів зміна ціни Obortech до USD становила $ -0.0054874382.
За останні 60 днів зміна ціни Obortech до USD становила $ -0.0061205630.
За останні 90 днів зміна ціни Obortech до USD становила $ +0.000186514849722275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00029439157416751
|-2.65%
|30 днів
|$ -0.0054874382
|-50.87%
|60 днів
|$ -0.0061205630
|-56.74%
|90 днів
|$ +0.000186514849722275
|+1.76%
Останній аналіз цін Obortech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-2.65%
-18.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.
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