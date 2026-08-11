Сьогоднішня ціна NYC

Поточна ціна NYC (NYC) сьогодні становить $ 0,084588, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NYC до USD становить $ 0,084588 за NYC.

NYC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 376 409, з циркуляційною пропозицією у 300,00M NYC. Протягом останніх 24 годин NYC торгувався між $ 0,084572 (мінімум) та $ 0,084651 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,142001, тоді як історичний мінімум — $ 0,084533.

У короткостроковій динаміці NYC змінився на -- за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,99.

Ринкова інформація щодо NYC (NYC)

Ринкова капіталізація $ 25,38M$ 25,38M $ 25,38M Обсяг (за 24 год) $ 14,99$ 14,99 $ 14,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,59M$ 84,59M $ 84,59M Циркуляційне постачання 300,00M 300,00M 300,00M Загальна пропозиція 999 999 784,1122864 999 999 784,1122864 999 999 784,1122864

Поточна ринкова капіталізація NYC — $ 25,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,99. Циркуляційна пропозиція NYC — 300,00M, зі загальною пропозицією 999999784.1122864. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,59M.