Ціна NumberGoUpTech (TECH)
Поточна ціна NumberGoUpTech (TECH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 726.75K USD. Ціна TECH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NumberGoUpTech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.23K USD
- зміна ціни NumberGoUpTech протягом дня — -2.08%
- циркуляційна пропозиція – 65.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NumberGoUpTech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NumberGoUpTech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NumberGoUpTech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NumberGoUpTech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.08%
|30 днів
|$ 0
|-67.76%
|60 днів
|$ 0
|-38.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NumberGoUpTech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-2.08%
+4.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An Avalanche community meme coin that is focused on the TECH.
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