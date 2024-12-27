Сьогоднішня ціна NumberGoUpTech (TECH)

Поточна ціна NumberGoUpTech (TECH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 726.75K USD. Ціна TECH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NumberGoUpTech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.23K USD

- зміна ціни NumberGoUpTech протягом дня — -2.08%

- циркуляційна пропозиція – 65.24B USD

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