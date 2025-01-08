Ціна Nsure Network (NSURE)
Поточна ціна Nsure Network (NSURE) сьогодні становить 0.00227894 USD з ринковою капіталізацією $ 53.61K USD. Ціна NSURE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nsure Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.50K USD
- зміна ціни Nsure Network протягом дня — +0.80%
- циркуляційна пропозиція – 23.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nsure Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nsure Network до USD становила $ -0.0004637829.
За останні 60 днів зміна ціни Nsure Network до USD становила $ +0.0001809375.
За останні 90 днів зміна ціни Nsure Network до USD становила $ -0.000099471398286145.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.80%
|30 днів
|$ -0.0004637829
|-20.35%
|60 днів
|$ +0.0001809375
|+7.94%
|90 днів
|$ -0.000099471398286145
|-4.18%
Останній аналіз цін Nsure Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.82%
+0.80%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.
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