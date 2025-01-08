Сьогоднішня ціна Nsure Network (NSURE)

Поточна ціна Nsure Network (NSURE) сьогодні становить 0.00227894 USD з ринковою капіталізацією $ 53.61K USD. Ціна NSURE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nsure Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.50K USD

- зміна ціни Nsure Network протягом дня — +0.80%

- циркуляційна пропозиція – 23.73M USD

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