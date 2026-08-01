Сьогоднішня ціна NPRO

Поточна ціна NPRO (NPRO) сьогодні становить $ 0,220474, зі зміною 5,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NPRO до USD становить $ 0,220474 за NPRO.

NPRO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 393 687, з циркуляційною пропозицією у 1,79M NPRO. Протягом останніх 24 годин NPRO торгувався між $ 0,220432 (мінімум) та $ 0,233699 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,993382, тоді як історичний мінімум — $ 0,168845.

У короткостроковій динаміці NPRO змінився на -0,29% за останню годину та на -8,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,86K.

Ринкова інформація щодо NPRO (NPRO)

Ринкова капіталізація $ 393,69K$ 393,69K $ 393,69K Обсяг (за 24 год) $ 1,86K$ 1,86K $ 1,86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,20M$ 2,20M $ 2,20M Циркуляційне постачання 1,79M 1,79M 1,79M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NPRO — $ 393,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,86K. Циркуляційна пропозиція NPRO — 1,79M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,20M.