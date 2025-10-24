Актуальна ціна NONOS сьогодні становить 0,00905529 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна NONOS сьогодні становить 0,00905529 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOX на MEXC вже зараз.

Докладніше про NOX

Інформація про ціну NOX

Whitepaper NOX

Офіційний вебсайт NOX

Токеноміка NOX

Прогноз ціни NOX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип NONOS

Ціна NONOS (NOX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NOX до USD:

$0,00905454
$0,00905454$0,00905454
+5,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни NONOS (NOX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:51:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NONOS (NOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00855785
$ 0,00855785$ 0,00855785
Мін. за 24 год
$ 0,00923709
$ 0,00923709$ 0,00923709
Макс. за 24 год

$ 0,00855785
$ 0,00855785$ 0,00855785

$ 0,00923709
$ 0,00923709$ 0,00923709

$ 0,01117559
$ 0,01117559$ 0,01117559

$ 0,0010326
$ 0,0010326$ 0,0010326

+1,00%

+5,22%

+92,25%

+92,25%

Актуальна ціна NONOS (NOX) становить $0,00905529. За останні 24 години NOX торгувався між мінімумом у $ 0,00855785 і максимумом у $ 0,00923709, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOX становить $ 0,01117559, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0010326.

Що стосується короткострокових результатів, то NOX змінився на +1,00% за останню годину, +5,22% за 24 години та на +92,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NONOS (NOX)

$ 7,23M
$ 7,23M$ 7,23M

--
----

$ 7,23M
$ 7,23M$ 7,23M

798,56M
798,56M 798,56M

798 558 690,8789433
798 558 690,8789433 798 558 690,8789433

Поточна ринкова капіталізація NONOS — $ 7,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOX — 798,56M, зі загальною пропозицією 798558690.8789433. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,23M.

Історія ціни NONOS (NOX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NONOS до USD становила $ +0,00044894.
За останні 30 днів зміна ціни NONOS до USD становила $ +0,0196387670.
За останні 60 днів зміна ціни NONOS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NONOS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00044894+5,22%
30 днів$ +0,0196387670+216,88%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни NONOS (USD)

Скільки коштуватиме NONOS (NOX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NONOS (NOX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NONOS.

Перегляньте прогноз ціни NONOS вже зараз!

NOX до місцевих валют

Токеноміка NONOS (NOX)

Розуміння токеноміки NONOS (NOX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NOX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про NONOS (NOX)

Скільки сьогодні коштує NONOS (NOX)?
Актуальна ціна NOX у USD становить 0,00905529 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NOX до USD?
Поточна ціна NOX до USD — $ 0,00905529. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NONOS?
Ринкова капіталізація NOX — $ 7,23M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NOX?
Циркуляційна пропозиція NOX — 798,56M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NOX?
NOX досяг історичної максимальної ціни у 0,01117559 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NOX?
Історична мінімальна ціна NOX становила 0,0010326 USD.
Який обсяг торгівлі NOX?
Актуальний обсяг торгівлі NOX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NOX цього року?
NOX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NOX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:51:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NONOS (NOX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 422,00
$111 422,00$111 422,00

+1,37%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,68
$3 981,68$3 981,68

+2,70%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16511
$0,16511$0,16511

+7,73%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,24
$193,24$193,24

+1,16%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,5600
$20,5600$20,5600

+33,34%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,68
$3 981,68$3 981,68

+2,70%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 422,00
$111 422,00$111 422,00

+1,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,24
$193,24$193,24

+1,16%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4430
$2,4430$2,4430

+1,41%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,30
$1 138,30$1 138,30

+0,74%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5963
$0,5963$0,5963

+496,30%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000764
$0,00000764$0,00000764

+329,21%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$47,87
$47,87$47,87

+94,27%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5810
$0,5810$0,5810

+93,66%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004089
$0,0004089$0,0004089

+92,33%