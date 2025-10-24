Інформація щодо ціни NONOS (NOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00855785 $ 0,00855785 $ 0,00855785 Мін. за 24 год $ 0,00923709 $ 0,00923709 $ 0,00923709 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00855785$ 0,00855785 $ 0,00855785 Макс. за 24 год $ 0,00923709$ 0,00923709 $ 0,00923709 Рекордний максимум $ 0,01117559$ 0,01117559 $ 0,01117559 Найнижча ціна $ 0,0010326$ 0,0010326 $ 0,0010326 Зміна ціни (за 1 год) +1,00% Зміна ціни (1 дн.) +5,22% Зміна ціни (за 7 дн.) +92,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +92,25%

Актуальна ціна NONOS (NOX) становить $0,00905529. За останні 24 години NOX торгувався між мінімумом у $ 0,00855785 і максимумом у $ 0,00923709, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOX становить $ 0,01117559, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0010326.

Що стосується короткострокових результатів, то NOX змінився на +1,00% за останню годину, +5,22% за 24 години та на +92,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NONOS (NOX)

Ринкова капіталізація $ 7,23M$ 7,23M $ 7,23M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,23M$ 7,23M $ 7,23M Циркуляційне постачання 798,56M 798,56M 798,56M Загальна пропозиція 798 558 690,8789433 798 558 690,8789433 798 558 690,8789433

Поточна ринкова капіталізація NONOS — $ 7,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOX — 798,56M, зі загальною пропозицією 798558690.8789433. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,23M.