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Поточна ціна noice сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NOICE становить 1 376 866 USD. Відстежуйте оновлення цін NOICE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна noice сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NOICE становить 1 376 866 USD. Відстежуйте оновлення цін NOICE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NOICE

Інформація про ціну NOICE

Що таке NOICE

Офіційний вебсайт NOICE

Токеноміка NOICE

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Ціна noice (NOICE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NOICE до USD:

$0,00001609
$0,00001609$0,00001609
+48,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни noice (NOICE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:11:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна noice

Поточна ціна noice (NOICE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 39,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOICE до USD становить $ 0 за NOICE.

noice наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 376 866, з циркуляційною пропозицією у 72,13B NOICE. Протягом останніх 24 годин NOICE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NOICE змінився на +2,69% за останню годину та на +45,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо noice (NOICE)

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

--
----

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

72,13B
72,13B 72,13B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація noice — $ 1,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOICE — 72,13B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,38M.

Історія ціни noice у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2,69%

+39,91%

+45,96%

+45,96%

Історія ціни noice (NOICE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни noice до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни noice до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни noice до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни noice до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+39,91%
30 днів$ 0+24,85%
60 днів$ 0-5,35%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни noice

Прогноз ціни noice (NOICE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NOICE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни noice (NOICE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна noice потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне noice у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NOICE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни noice.

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Ресурс noice (NOICE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBase MemeBase Native

Про noice

Яка зараз ринкова ціна noice?

noice оцінюється в ₴, зі зміною 39.91% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має NOICE?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення NOICE у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний noice у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість NOICE?

Обігова кількість становить 72130488597.35905, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для noice?

noice згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як NOICE виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії SocialFi,Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Clanker Ecosystem,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті SocialFi,Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Clanker Ecosystem,Base Native, імпульс NOICE залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про noice

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:11:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для noice (NOICE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+3,35%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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ISEK

$0,001413
$0,001413$0,001413

+8,69%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,04537
$0,04537$0,04537

+37,48%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0108
$0,0108$0,0108

+2,85%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,4716
$2,4716$2,4716

+2,13%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003000
$0,0003000$0,0003000

+13,20%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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