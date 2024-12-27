Сьогоднішня ціна NMKR ($NMKR)

Поточна ціна NMKR ($NMKR) сьогодні становить 0.00170512 USD з ринковою капіталізацією $ 3.22M USD. Ціна $NMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NMKR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.35K USD

- зміна ціни NMKR протягом дня — +1.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.89B USD

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