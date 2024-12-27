Ціна NMKR ($NMKR)
Поточна ціна NMKR ($NMKR) сьогодні становить 0.00170512 USD з ринковою капіталізацією $ 3.22M USD. Ціна $NMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NMKR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.35K USD
- зміна ціни NMKR протягом дня — +1.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.89B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NMKR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NMKR до USD становила $ -0.0004435416.
За останні 60 днів зміна ціни NMKR до USD становила $ +0.0010759932.
За останні 90 днів зміна ціни NMKR до USD становила $ +0.0005013609903196831.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.84%
|30 днів
|$ -0.0004435416
|-26.01%
|60 днів
|$ +0.0010759932
|+63.10%
|90 днів
|$ +0.0005013609903196831
|+41.65%
Останній аналіз цін NMKR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+1.84%
+15.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "
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