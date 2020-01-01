Токеноміка NMKR ($NMKR)

Токеноміка NMKR ($NMKR)

Дізнайтеся ключову інформацію про NMKR ($NMKR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація NMKR ($NMKR)

"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community.
"

Офіційний вебсайт:
https://www.nmkr.io/

Токеноміка та аналіз ціни NMKR ($NMKR)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NMKR ($NMKR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M
Загальна пропозиція:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,89B
$ 1,89B$ 1,89B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 6,20M
$ 6,20M$ 6,20M
Історичний максимум:
$ 0,02423915
$ 0,02423915$ 0,02423915
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00062052
$ 0,00062052$ 0,00062052

Токеноміка NMKR ($NMKR): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки NMKR ($NMKR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $NMKR, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $NMKR, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $NMKR, досліджуйте ціну токена $NMKR в реальному часі!

Прогноз ціни $NMKR

Хочете знати, куди рухається $NMKR? Наша сторінка прогнозу ціни $NMKR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.