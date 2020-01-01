Токеноміка NMKR ($NMKR) Дізнайтеся ключову інформацію про NMKR ($NMKR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NMKR ($NMKR) "$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community.

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Токеноміка та аналіз ціни NMKR ($NMKR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NMKR ($NMKR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B FDV (повністю розведена вартість): $ 6,20M $ 6,20M $ 6,20M Історичний максимум: $ 0,02423915 $ 0,02423915 $ 0,02423915 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00062052 $ 0,00062052 $ 0,00062052 Дізнайтеся більше про ціну NMKR ($NMKR)

Токеноміка NMKR ($NMKR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NMKR ($NMKR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $NMKR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $NMKR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $NMKR, досліджуйте ціну токена $NMKR в реальному часі!

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