Сьогоднішня ціна NerveNetwork (NVT)

Поточна ціна NerveNetwork (NVT) сьогодні становить 0.00833606 USD з ринковою капіталізацією $ 3.46M USD. Ціна NVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NerveNetwork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.91 USD

- зміна ціни NerveNetwork протягом дня — +1.10%

- циркуляційна пропозиція – 414.62M USD

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