Ціна NerveNetwork (NVT)
Поточна ціна NerveNetwork (NVT) сьогодні становить 0.00833606 USD з ринковою капіталізацією $ 3.46M USD. Ціна NVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NerveNetwork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.91 USD
- зміна ціни NerveNetwork протягом дня — +1.10%
- циркуляційна пропозиція – 414.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NerveNetwork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NerveNetwork до USD становила $ +0.0003512215.
За останні 60 днів зміна ціни NerveNetwork до USD становила $ +0.0020266095.
За останні 90 днів зміна ціни NerveNetwork до USD становила $ +0.000373367691344052.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.10%
|30 днів
|$ +0.0003512215
|+4.21%
|60 днів
|$ +0.0020266095
|+24.31%
|90 днів
|$ +0.000373367691344052
|+4.69%
Останній аналіз цін NerveNetwork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+1.10%
+10.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.
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