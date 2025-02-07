Ціна Nectar (NECT)
Поточна ціна Nectar (NECT) сьогодні становить 1.004 USD з ринковою капіталізацією $ 4.74M USD. Ціна NECT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nectar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.01K USD
- зміна ціни Nectar протягом дня — -0.83%
- циркуляційна пропозиція – 4.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nectar до USD становила $ -0.008409195361037.
За останні 30 днів зміна ціни Nectar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nectar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nectar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.008409195361037
|-0.83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nectar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
-0.83%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.
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