Сьогоднішня ціна Nectar (NECT)

Поточна ціна Nectar (NECT) сьогодні становить 1.004 USD з ринковою капіталізацією $ 4.74M USD. Ціна NECT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nectar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.01K USD

- зміна ціни Nectar протягом дня — -0.83%

- циркуляційна пропозиція – 4.72M USD

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