Ціна Nectar (NECT)

USD

Графік ціни Nectar (NECT) в реальному часі

$1.003
$1.003$1.003
-0.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Nectar (NECT)

Поточна ціна Nectar (NECT) сьогодні становить 1.004 USD з ринковою капіталізацією $ 4.74M USD. Ціна NECT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nectar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.01K USD
- зміна ціни Nectar протягом дня — -0.83%
- циркуляційна пропозиція – 4.72M USD

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Цінові показники Nectar (NECT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nectar до USD становила $ -0.008409195361037.
За останні 30 днів зміна ціни Nectar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nectar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nectar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.008409195361037-0.83%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Nectar (NECT)

Останній аналіз цін Nectar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.983899
$ 0.983899$ 0.983899

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

+0.58%

-0.83%

--

Ринкова інформація Nectar (NECT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

$ 651.01K
$ 651.01K$ 651.01K

4.72M
4.72M 4.72M

Що таке Nectar ( NECT)

Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

NECT до місцевих валют

1 NECT до AUD
A$1.58632
1 NECT до GBP
0.8032
1 NECT до EUR
0.96384
1 NECT до USD
$1.004
1 NECT до MYR
RM4.45776
1 NECT до TRY
36.13396
1 NECT до JPY
¥152.09596
1 NECT до RUB
97.12696
1 NECT до INR
87.7998
1 NECT до IDR
Rp16,459.01376
1 NECT до PHP
58.21192
1 NECT до EGP
￡E.50.49116
1 NECT до BRL
R$5.78304
1 NECT до CAD
C$1.43572
1 NECT до BDT
122.17676
1 NECT до NGN
1,505.247
1 NECT до UAH
41.53548
1 NECT до VES
Bs60.24
1 NECT до PKR
Rs279.58388
1 NECT до KZT
514.87128
1 NECT до THB
฿33.80468
1 NECT до TWD
NT$32.91112
1 NECT до CHF
Fr0.9036
1 NECT до HKD
HK$7.81112
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