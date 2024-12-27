Сьогоднішня ціна Myra (MYRA)

Поточна ціна Myra (MYRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.14K USD. Ціна MYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Myra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD

- зміна ціни Myra протягом дня — -1.76%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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