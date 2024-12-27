Ціна Myra (MYRA)
Поточна ціна Myra (MYRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.14K USD. Ціна MYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Myra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD
- зміна ціни Myra протягом дня — -1.76%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Myra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Myra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Myra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Myra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.76%
|30 днів
|$ 0
|-34.01%
|60 днів
|$ 0
|-60.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Myra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-1.76%
+11.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MYRA is the latest sol based token. She is wife of MYRO. She is trying to catch up to his husband.The Woman Behind the best dog on Solana is here.
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