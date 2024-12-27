Сьогоднішня ціна mStable USD (MUSD)

Поточна ціна mStable USD (MUSD) сьогодні становить 0.996119 USD з ринковою капіталізацією $ 2.97M USD. Ціна MUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності mStable USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.77K USD

- зміна ціни mStable USD протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 2.98M USD

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