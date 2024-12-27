Ціна mStable USD (MUSD)
Поточна ціна mStable USD (MUSD) сьогодні становить 0.996119 USD з ринковою капіталізацією $ 2.97M USD. Ціна MUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mStable USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.77K USD
- зміна ціни mStable USD протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 2.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mStable USD до USD становила $ -0.0023185738682695.
За останні 30 днів зміна ціни mStable USD до USD становила $ +0.0335403228.
За останні 60 днів зміна ціни mStable USD до USD становила $ -0.0043991603.
За останні 90 днів зміна ціни mStable USD до USD становила $ +0.0107464653214495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0023185738682695
|-0.23%
|30 днів
|$ +0.0335403228
|+3.37%
|60 днів
|$ -0.0043991603
|-0.44%
|90 днів
|$ +0.0107464653214495
|+1.09%
Останній аналіз цін mStable USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.77%
-0.23%
-14.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mUSD is a meta-stablecoin with a native yield
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