Ціна Move Dollar (MOD)
Поточна ціна Move Dollar (MOD) сьогодні становить 0.997876 USD з ринковою капіталізацією $ 8.34M USD. Ціна MOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Move Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.72M USD
- зміна ціни Move Dollar протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 8.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Move Dollar до USD становила $ -0.0024919446313068.
За останні 30 днів зміна ціни Move Dollar до USD становила $ +0.0001960826.
За останні 60 днів зміна ціни Move Dollar до USD становила $ -0.0004397639.
За останні 90 днів зміна ціни Move Dollar до USD становила $ -0.000267280444274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0024919446313068
|-0.24%
|30 днів
|$ +0.0001960826
|+0.02%
|60 днів
|$ -0.0004397639
|-0.04%
|90 днів
|$ -0.000267280444274
|-0.02%
Останній аналіз цін Move Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-0.24%
-0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.
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