Сьогоднішня ціна Move Dollar (MOD)

Поточна ціна Move Dollar (MOD) сьогодні становить 0.997876 USD з ринковою капіталізацією $ 8.34M USD. Ціна MOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Move Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.72M USD

- зміна ціни Move Dollar протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 8.35M USD

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