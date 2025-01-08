Ціна MOTION (MOTION)
Поточна ціна MOTION (MOTION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOTION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOTION:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.91 USD
- зміна ціни MOTION протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOTION до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOTION до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOTION до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOTION до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.20%
|60 днів
|$ 0
|-85.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOTION: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Motion is an ethereum based token that represents the modern slang term for motion. Our goal is to amplify individuals and create a culture coin that represents the crypto community. We have built a custom UGC generator, empowering people to show their own motion. Motion is also championed by over 100 KOL's in the crypto space who represent "motion" or being on top of their game. Motion is also a crypto publication that features those in the space who have the most notable traits to highlight and learn from. Motion is a culture coin on the ethereum blockchain.
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