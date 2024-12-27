Сьогоднішня ціна Morud (MORUD)

Поточна ціна Morud (MORUD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 438.99K USD. Ціна MORUD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morud:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 445.82K USD

- зміна ціни Morud протягом дня — -3.07%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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