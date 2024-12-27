Ціна Morud (MORUD)
Поточна ціна Morud (MORUD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 438.99K USD. Ціна MORUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 445.82K USD
- зміна ціни Morud протягом дня — -3.07%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Morud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Morud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Morud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.07%
|30 днів
|$ 0
|-67.93%
|60 днів
|$ 0
|-91.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Morud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.73%
-3.07%
-3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MORUD is a memecoin that humorously pays tribute to Murad Mahmudov, a prominent figure on X recognized for his unwavering belief in specific meme coins. The project combines entertainment with crypto, aiming to build a community through creative animations that reflect Murad's top convictions. With a dedicated team of marketers, designers, and leaders, $MORUD strives to create a unique and engaging memecoin experience.
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