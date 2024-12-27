Сьогоднішня ціна Morpheus Network (MNW)

Поточна ціна Morpheus Network (MNW) сьогодні становить 0.391322 USD з ринковою капіталізацією $ 14.60M USD. Ціна MNW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morpheus Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.19K USD

- зміна ціни Morpheus Network протягом дня — +3.45%

- циркуляційна пропозиція – 37.52M USD

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