Сьогоднішня ціна Moonft (MTC)

Поточна ціна Moonft (MTC) сьогодні становить 0.180038 USD з ринковою капіталізацією $ 59.74K USD. Ціна MTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.70K USD

- зміна ціни Moonft протягом дня — -2.41%

- циркуляційна пропозиція – 330.00K USD

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