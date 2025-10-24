Актуальна ціна Mooncat сьогодні становить 0,00244646 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOONCAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOONCAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Mooncat сьогодні становить 0,00244646 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOONCAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOONCAT на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна Mooncat (MOONCAT) становить $0,00244646. За останні 24 години MOONCAT торгувався між мінімумом у $ 0,00222462 і максимумом у $ 0,00257257, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOONCAT становить $ 0,00888346, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00156315.

Що стосується короткострокових результатів, то MOONCAT змінився на -0,52% за останню годину, -1,18% за 24 години та на +0,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Mooncat — $ 2,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOONCAT — 999,90M, зі загальною пропозицією 999898609.105031. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,45M.

Історія ціни Mooncat (MOONCAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mooncat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mooncat до USD становила $ +0,0000663071.
За останні 60 днів зміна ціни Mooncat до USD становила $ +0,0001182356.
За останні 90 днів зміна ціни Mooncat до USD становила $ -0,0009547306192690233.

Що таке Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Скільки коштуватиме Mooncat (MOONCAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mooncat (MOONCAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mooncat.

Перегляньте прогноз ціни Mooncat вже зараз!

Розуміння токеноміки Mooncat (MOONCAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MOONCAT зараз!

Скільки сьогодні коштує Mooncat (MOONCAT)?
Актуальна ціна MOONCAT у USD становить 0,00244646 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MOONCAT до USD?
Поточна ціна MOONCAT до USD — $ 0,00244646. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mooncat?
Ринкова капіталізація MOONCAT — $ 2,45M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MOONCAT?
Циркуляційна пропозиція MOONCAT — 999,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MOONCAT?
MOONCAT досяг історичної максимальної ціни у 0,00888346 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MOONCAT?
Історична мінімальна ціна MOONCAT становила 0,00156315 USD.
Який обсяг торгівлі MOONCAT?
Актуальний обсяг торгівлі MOONCAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MOONCAT цього року?
MOONCAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MOONCAT для поглибленого аналізу.
Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

