Інформація щодо ціни Mooncat (MOONCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00222462 $ 0,00222462 $ 0,00222462 Мін. за 24 год $ 0,00257257 $ 0,00257257 $ 0,00257257 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00222462$ 0,00222462 $ 0,00222462 Макс. за 24 год $ 0,00257257$ 0,00257257 $ 0,00257257 Рекордний максимум $ 0,00888346$ 0,00888346 $ 0,00888346 Найнижча ціна $ 0,00156315$ 0,00156315 $ 0,00156315 Зміна ціни (за 1 год) -0,52% Зміна ціни (1 дн.) -1,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,24%

Актуальна ціна Mooncat (MOONCAT) становить $0,00244646. За останні 24 години MOONCAT торгувався між мінімумом у $ 0,00222462 і максимумом у $ 0,00257257, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOONCAT становить $ 0,00888346, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00156315.

Що стосується короткострокових результатів, то MOONCAT змінився на -0,52% за останню годину, -1,18% за 24 години та на +0,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mooncat (MOONCAT)

Ринкова капіталізація $ 2,45M$ 2,45M $ 2,45M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,45M$ 2,45M $ 2,45M Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 898 609,105031 999 898 609,105031 999 898 609,105031

Поточна ринкова капіталізація Mooncat — $ 2,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOONCAT — 999,90M, зі загальною пропозицією 999898609.105031. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,45M.