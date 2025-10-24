Інформація щодо ціни Moolah (MOOLAH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00581491 Макс. за 24 год $ 0,00700582 Рекордний максимум $ 0,01204979 Найнижча ціна $ 0,0034949 Зміна ціни (за 1 год) +1,86% Зміна ціни (1 дн.) +15,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +62,48%

Актуальна ціна Moolah (MOOLAH) становить $0,00700703. За останні 24 години MOOLAH торгувався між мінімумом у $ 0,00581491 і максимумом у $ 0,00700582, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOOLAH становить $ 0,01204979, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0034949.

Що стосується короткострокових результатів, то MOOLAH змінився на +1,86% за останню годину, +15,97% за 24 години та на +62,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moolah (MOOLAH)

Ринкова капіталізація $ 7,00M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,00M Циркуляційне постачання 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Moolah — $ 7,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOOLAH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,00M.