Ціна Monkeys (MONKEYS)
Поточна ціна Monkeys (MONKEYS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONKEYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monkeys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.92K USD
- зміна ціни Monkeys протягом дня — +2.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MONKEYS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MONKEYS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkeys до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkeys до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkeys до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkeys до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.73%
|30 днів
|$ 0
|-34.78%
|60 днів
|$ 0
|-3.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monkeys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+2.73%
-0.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We begin with Meme and Community project What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized - No dev wallets - No marketing wallets - No initial wallets - Liquidity is locked for 100 YEARS - Admins and Community work as volunteers (Like me) - Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys, We have a truly legend story that being told What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future) 2/ The biggest meme community for now! What can your token be used for? We will find the way to do that
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MONKEYS до AUD
A$--
|1 MONKEYS до GBP
￡--
|1 MONKEYS до EUR
€--
|1 MONKEYS до USD
$--
|1 MONKEYS до MYR
RM--
|1 MONKEYS до TRY
₺--
|1 MONKEYS до JPY
¥--
|1 MONKEYS до RUB
₽--
|1 MONKEYS до INR
₹--
|1 MONKEYS до IDR
Rp--
|1 MONKEYS до PHP
₱--
|1 MONKEYS до EGP
￡E.--
|1 MONKEYS до BRL
R$--
|1 MONKEYS до CAD
C$--
|1 MONKEYS до BDT
৳--
|1 MONKEYS до NGN
₦--
|1 MONKEYS до UAH
₴--
|1 MONKEYS до VES
Bs--
|1 MONKEYS до PKR
Rs--
|1 MONKEYS до KZT
₸--
|1 MONKEYS до THB
฿--
|1 MONKEYS до TWD
NT$--
|1 MONKEYS до CHF
Fr--
|1 MONKEYS до HKD
HK$--
|1 MONKEYS до MAD
.د.م--