Сьогоднішня ціна Monke (MONKE)

Поточна ціна Monke (MONKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 265.89K USD. Ціна MONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monke:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD

- зміна ціни Monke протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 6.90T USD

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