Ціна Mongoose (MONGOOSE)
Поточна ціна Mongoose (MONGOOSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONGOOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mongoose:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 399.85 USD
- зміна ціни Mongoose протягом дня — -5.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mongoose до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mongoose до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mongoose до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mongoose до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.61%
|30 днів
|$ 0
|-16.10%
|60 днів
|$ 0
|-1.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mongoose: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.61%
+0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mongoose was released as an ERC-20 token 8th Septmember after the Congress hearing into crypto. Senator Brad Sherman asked what would happen if a meme coin called Mongoose Coin were created. A skilled and experience team released Mongoose Coin, $mong. Mongoose Coin aims to primarily bring more people into crypto with safe token that’s locked and renounced. With a big goal fitting of the regulation theme. Mongoose will create the first ever platform to allow anyone to post their own predictions of ERC-20 and BSC coins. The platform will record the price and time the caller posted their prediction. This new platform will flip the current model of influencer based calls on it’s head to results based calls being recognised regardless of their followers.
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