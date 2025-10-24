Інформація щодо ціни Modulr (EMDR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 8,18 $ 8,18 $ 8,18 Мін. за 24 год $ 9,97 $ 9,97 $ 9,97 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 8,18$ 8,18 $ 8,18 Макс. за 24 год $ 9,97$ 9,97 $ 9,97 Рекордний максимум $ 80,59$ 80,59 $ 80,59 Найнижча ціна $ 3,24$ 3,24 $ 3,24 Зміна ціни (за 1 год) -1,34% Зміна ціни (1 дн.) +3,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,18%

Актуальна ціна Modulr (EMDR) становить $9,45. За останні 24 години EMDR торгувався між мінімумом у $ 8,18 і максимумом у $ 9,97, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EMDR становить $ 80,59, тоді як його історичний мінімум — $ 3,24.

Що стосується короткострокових результатів, то EMDR змінився на -1,34% за останню годину, +3,95% за 24 години та на -24,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Modulr (EMDR)

Ринкова капіталізація $ 6,71M$ 6,71M $ 6,71M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,45M$ 9,45M $ 9,45M Циркуляційне постачання 709,95K 709,95K 709,95K Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Modulr — $ 6,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EMDR — 709,95K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,45M.