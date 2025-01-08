Сьогоднішня ціна Miya (MIYA)

Поточна ціна Miya (MIYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 903.79K USD. Ціна MIYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Miya:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.27K USD

- зміна ціни Miya протягом дня — -19.70%

- циркуляційна пропозиція – 977.79M USD

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