Сьогоднішня ціна Minted (MTD)

Поточна ціна Minted (MTD) сьогодні становить 0.01915777 USD з ринковою капіталізацією $ 4.41M USD. Ціна MTD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minted:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.06K USD

- зміна ціни Minted протягом дня — +0.85%

- циркуляційна пропозиція – 230.04M USD

Отримуйте оновлення цін MTD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MTD.