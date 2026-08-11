Сьогоднішня ціна Midas Hyperithm BTC

Поточна ціна Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) сьогодні становить $ 65 568, зі зміною 1,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MHYPERBTC до USD становить $ 65 568 за MHYPERBTC.

Midas Hyperithm BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 463 234, з циркуляційною пропозицією у 556,11 MHYPERBTC. Протягом останніх 24 годин MHYPERBTC торгувався між $ 65 322 (мінімум) та $ 66 743 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 81 799, тоді як історичний мінімум — $ 1,007.

У короткостроковій динаміці MHYPERBTC змінився на +0,15% за останню годину та на +0,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

Ринкова капіталізація $ 36,46M$ 36,46M $ 36,46M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31 597 497 917 405,65T$ 31 597 497 917 405,65T $ 31 597 497 917 405,65T Циркуляційне постачання 556,11 556,11 556,11 Загальна пропозиція 556,1094301882846 556,1094301882846 556,1094301882846

Поточна ринкова капіталізація Midas Hyperithm BTC — $ 36,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MHYPERBTC — 556,11, зі загальною пропозицією 556.1094301882846. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31 597 497 917 405,65T.