Сьогоднішня ціна METERA (METERA)

Поточна ціна METERA (METERA) сьогодні становить 0.00187676 USD з ринковою капіталізацією $ 942.29K USD. Ціна METERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності METERA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни METERA протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 502.09M USD

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