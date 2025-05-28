Ціна METERA (METERA)
Поточна ціна METERA (METERA) сьогодні становить 0.00187676 USD з ринковою капіталізацією $ 942.29K USD. Ціна METERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності METERA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни METERA протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 502.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни METERA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни METERA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни METERA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни METERA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін METERA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.67%
-2.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.
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