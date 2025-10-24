Інформація щодо ціни Meter Stable (MTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,489283 Макс. за 24 год $ 0,533091 Рекордний максимум $ 32,69 Найнижча ціна $ 0,181504 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +4,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,82%

Актуальна ціна Meter Stable (MTR) становить $0,532591. За останні 24 години MTR торгувався між мінімумом у $ 0,489283 і максимумом у $ 0,533091, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MTR становить $ 32,69, тоді як його історичний мінімум — $ 0,181504.

Що стосується короткострокових результатів, то MTR змінився на +0,08% за останню годину, +4,59% за 24 години та на +7,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Meter Stable (MTR)

Ринкова капіталізація $ 208,51K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 208,51K Циркуляційне постачання 391,72K Загальна пропозиція 391 721,0

Поточна ринкова капіталізація Meter Stable — $ 208,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MTR — 391,72K, зі загальною пропозицією 391721.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,51K.