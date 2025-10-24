Актуальна ціна Meter Stable сьогодні становить 0,532591 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MTR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Meter Stable сьогодні становить 0,532591 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MTR на MEXC вже зараз.

Докладніше про MTR

Інформація про ціну MTR

Офіційний вебсайт MTR

Токеноміка MTR

Прогноз ціни MTR

Ціна Meter Stable (MTR)

Актуальна ціна 1 MTR до USD:

$0,532591
+4,50%1D
USD
Графік ціни Meter Stable (MTR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:42:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Meter Stable (MTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,489283
Мін. за 24 год
$ 0,533091
Макс. за 24 год

$ 0,489283
$ 0,533091
$ 32,69
$ 0,181504
+0,08%

+4,59%

+7,82%

+7,82%

Актуальна ціна Meter Stable (MTR) становить $0,532591. За останні 24 години MTR торгувався між мінімумом у $ 0,489283 і максимумом у $ 0,533091, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MTR становить $ 32,69, тоді як його історичний мінімум — $ 0,181504.

Що стосується короткострокових результатів, то MTR змінився на +0,08% за останню годину, +4,59% за 24 години та на +7,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Meter Stable (MTR)

$ 208,51K
--
$ 208,51K
391,72K
391 721,0
Поточна ринкова капіталізація Meter Stable — $ 208,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MTR — 391,72K, зі загальною пропозицією 391721.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,51K.

Історія ціни Meter Stable (MTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meter Stable до USD становила $ +0,02339692.
За останні 30 днів зміна ціни Meter Stable до USD становила $ +0,0793928610.
За останні 60 днів зміна ціни Meter Stable до USD становила $ +0,0213146113.
За останні 90 днів зміна ціни Meter Stable до USD становила $ +0,0029735235241117.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,02339692+4,59%
30 днів$ +0,0793928610+14,91%
60 днів$ +0,0213146113+4,00%
90 днів$ +0,0029735235241117+0,56%

Що таке Meter Stable (MTR)

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Meter Stable (MTR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Meter Stable (USD)

Скільки коштуватиме Meter Stable (MTR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Meter Stable (MTR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Meter Stable.

Перегляньте прогноз ціни Meter Stable вже зараз!

MTR до місцевих валют

Токеноміка Meter Stable (MTR)

Розуміння токеноміки Meter Stable (MTR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MTR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Meter Stable (MTR)

Скільки сьогодні коштує Meter Stable (MTR)?
Актуальна ціна MTR у USD становить 0,532591 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MTR до USD?
Поточна ціна MTR до USD — $ 0,532591. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Meter Stable?
Ринкова капіталізація MTR — $ 208,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MTR?
Циркуляційна пропозиція MTR — 391,72K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MTR?
MTR досяг історичної максимальної ціни у 32,69 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MTR?
Історична мінімальна ціна MTR становила 0,181504 USD.
Який обсяг торгівлі MTR?
Актуальний обсяг торгівлі MTR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MTR цього року?
MTR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MTR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Meter Stable (MTR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

