Згідно з вашим прогнозом, Meter Stable потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,486632 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Meter Stable потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,510963 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MTR на 2027 рік становить $ 0,536511 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MTR на 2028 рік становить $ 0,563337 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MTR у 2029 році становить $ 0,591504, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MTR у 2030 році становить $ 0,621079, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Meter Stable потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1,0116.

У 2050 році ціна Meter Stable потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1,6479.