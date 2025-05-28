Сьогоднішня ціна Metafluence (METO)

Поточна ціна Metafluence (METO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 118,49K USD. Ціна METO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metafluence:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Metafluence протягом дня — +0,24%

- циркуляційна пропозиція – 1,80B USD

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