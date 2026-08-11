Сьогоднішня ціна MemeFi

Поточна ціна MemeFi (MEMEFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMEFI до USD становить $ 0 за MEMEFI.

MemeFi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 629.569, з циркуляційною пропозицією у 10,00B MEMEFI. Протягом останніх 24 годин MEMEFI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01376413, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEMEFI змінився на +%1,55 за останню годину та на -%0,00 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MemeFi (MEMEFI)

Ринкова капіталізація $ 629,57K$ 629,57K $ 629,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 629,57K$ 629,57K $ 629,57K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація MemeFi — $ 629,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMEFI — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 629,57K.