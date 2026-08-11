Сьогоднішня ціна maxxing

Поточна ціна maxxing (MAXXING) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAXXING до USD становить $ 0 за MAXXING.

maxxing наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 454 196, з циркуляційною пропозицією у 999,60M MAXXING. Протягом останніх 24 годин MAXXING торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00748838, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAXXING змінився на -2,92% за останню годину та на -15,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 56,49K.

Ринкова інформація щодо maxxing (MAXXING)

Ринкова капіталізація $ 454,20K$ 454,20K $ 454,20K Обсяг (за 24 год) $ 56,49K$ 56,49K $ 56,49K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 454,20K$ 454,20K $ 454,20K Циркуляційне постачання 999,60M 999,60M 999,60M Загальна пропозиція 999 600 834,891252 999 600 834,891252 999 600 834,891252

Поточна ринкова капіталізація maxxing — $ 454,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,49K. Циркуляційна пропозиція MAXXING — 999,60M, зі загальною пропозицією 999600834.891252. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 454,20K.