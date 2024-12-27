Сьогоднішня ціна MAPS (MAPS)

Поточна ціна MAPS (MAPS) сьогодні становить 0.02068638 USD з ринковою капіталізацією $ 1.56M USD. Ціна MAPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAPS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.92K USD

- зміна ціни MAPS протягом дня — +2.70%

- циркуляційна пропозиція – 75.00M USD

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