Ціна MAPS (MAPS)
Поточна ціна MAPS (MAPS) сьогодні становить 0.02068638 USD з ринковою капіталізацією $ 1.56M USD. Ціна MAPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAPS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.92K USD
- зміна ціни MAPS протягом дня — +2.70%
- циркуляційна пропозиція – 75.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAPS до USD становила $ +0.00054371.
За останні 30 днів зміна ціни MAPS до USD становила $ +0.0009104675.
За останні 60 днів зміна ціни MAPS до USD становила $ -0.0007119424.
За останні 90 днів зміна ціни MAPS до USD становила $ +0.006535056257696259.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00054371
|+2.70%
|30 днів
|$ +0.0009104675
|+4.40%
|60 днів
|$ -0.0007119424
|-3.44%
|90 днів
|$ +0.006535056257696259
|+46.18%
Останній аналіз цін MAPS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+2.70%
+36.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value.
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